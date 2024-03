“Siamo pronti a operare a Rafah | evacueremo i civili” Netanyahu non si ferma | fuori sit-in per chiedere le sue dimissioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Ha voluto dettare la linea e ribadire la sua posizione prima di sottoporsi a un intervento chirurgico a un’ernia. Il primo ministro israeliano, Benjamin, ha detto che l’esercito è pronto per, evacuare la popolazione civile, distribuire gli aiuti e procedere con l’operazione di terra nell’ultima città rimasta nella Striscia di Gaza per portare a termine la missione per “sradicare Hamas”. A niente sono servite le richieste degli alleati, tra cui gli Stati Uniti, che chiedevano di desistere per mettere fine alle violenze e alla crisi umanitaria nell’enclave palestinese. Manon fa un passo indietro: “È la cosa giusta da fare a livello operativo e internazionale. Ci vorrà tempo, ma sarà fatto”. Il premier deve accelerare i tempi perché i malumori all’interno del Paese continuano a ...