Si scatena il rogo in casa Madre e figlia sfollate

(Di domenica 31 marzo 2024) È stata la cenere tolta dal camino e non ancora completamente spenta, a causa l’incendio scoppiato venerdì pomeriggio ad Acquaseria, in via Regina Margherita, che ha reso inagibile un appartamento. Ilè stato del tutto accidentale, ed è partito dal terrazzo al terzo e ultimo piano della palazzina, come hanno accertato successivamente i vigili del fuoco, e in particolare dal un contenitore in cui era stata riposta la cenere al cui interno c’erano ancora tizzoni incandescenti. Inc’erano una donna di 52 anni e laminorenne, che si sono subito messe in salvo e non hanno avuto problemi di salute, me le fiamme hanno causato importanti danni all’appartamento, al punto da renderlo inagibile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Dongo e Menaggio, assieme ai carabinieri. Venerdì sera tutta la famiglia ha dovuto ...