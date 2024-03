Si rivede re Carlo | sorridente alla messa di Pasqua L’arcivescovo | “Preghiamo per lui e Kate”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Londra, 31 marzo 2024 – Reapparee in buona forma nelle foto che arrivano da Windsor oggi. Dopo aver saltato il rito del giovedì Santo, il monarca, 75 anni, in terapia oncologica per un cancro, è tornato a farsi vedere in pubblico per ladicappella di St. George, accompagnato dconsorte Camilla. I flash lo immortalano mentre saluta il fan agitando la mano.mancava in pubblico praticamente da oltre due mesi, da prima dell’annuncio dell’operazioneprostata a cui è seguito quello della diagnosi di tumore maligno. In chiesa il re si è seduto lontano dal resto dei fedeli e non parteciperà al solito pranzole. Decisioni prese in via precauzionale per evitare al sovrano il rischio di ...