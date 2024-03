Sfotto tutti | soprattutto me stesso Francesco Fanucchi | la confessione del fenomeno comico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Femministe, napoletani, gay, Hitler, Mussolini, disabilità, sesso: finalmente uno che, nonostante i diktat del politicamente corretto, non risparmia nessuno. Unico limite/imperativo: fare ridere. “Diffidente come un ligure e irascibile come un toscano”, come si auto-definisce,è il corrosivolucchese, classe 1994, che spopola su Youtube e sui palchi del tour nazionale Molto pop!. Lo fa seduto sulla sua sedia e rotelle, scherza anche su seperché la «disabilità è una cosa che mi appartiene ma non mi definisce». Molto pop! è il secondo spettacolo che scrive (tutto da solo). Qual è stato il momento in cui ha capito che faceva ridere e chele piaceva? «Da bimbo, a sette anni, mi piaceva dare spettacolo in famiglia, davanti ai genitori. Facevo le vocette, i miei ridevano». Imitazioni? «Sì, ...