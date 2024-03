Serie D» - Il punto Il Ghiviborgo prepara la riscossa Derbissimo con il Tau alla ripresa

(Di domenica 31 marzo 2024) Tornato da Orvieto a mani vuote, ilsi è allenato al "Carraia", prima del rompete le righe per la pausa pasquale: tornerà al lavoro martedì, perre al meglio l’atteso derby casalingo di domenica 7 aprile, quando in Media Valle salirà il Tau Altopascio, per una sfida che promette gol e spettacolo. Il ko sul campo della compagine umbra ha lasciato molto amaro in bocca in casa colchonera, con il direttore sportivo Sasha Remaschi che spiega così la gara dei suoi. "Primo tempo equilibrato – afferma – e con gioco frammentario, su un terreno reso pesante dpioggia incessante. Solo un episodio ha sbloccato la partita, con un tiro-cross che si è infilato beffardo all’incrocio dei pali, dando il vantaggio all’Orvietana. Un peccato, visto che la prima frazione si poteva concludere tranquillamente a reti bianche e che ...

