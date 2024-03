Serie d FolloGavo | doppia sfida con il Trapani Il primo match sarà in trasferta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) La finale di Coppa ItaliaD tra Follonica Gavorrano esi svolgerà con la formula andata e ritorno. Il Dipartimento Interregionale ufficializza così il ritorno al format del doppio confronto per l’ultimo atto della manifestazione. Il, capolista del girone I, giocherà in casa ilround il prossimo 25 maggio alle 16, ritorno in terra toscana al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano il 29 maggio allo stesso orario. "Ce la giocheremo, provando a fare risultato all’andata aper poi presentarci al ritorno in casa giocandoci il tutto per tutto – commenta il direttore generale Renato Vagaggini –. I gol innon valgono doppio, quindi giocare prima in casa o incambia poco. Ilè un’ottima ...