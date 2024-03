Sei Nazioni di Rugby Femminile | l’Italia fa la storia | batte l’Irlanda per 27-21

(Di domenica 31 marzo 2024) Dublino, 31 marzo 2024 – Scrive lala Nazionaledidi Coach Giovanni Raineri ha battutoal Sei2024. Le Azzurre hanno vinto l’incontro per 27-21, dopo un match combattuto e dominato a larghi tratti, con un finale tesissimo. Il racconto della partita e le interviste – fede.it Il primo pericolo arriva dal, Parsons evita il placcaggio di Ostuni Minuzzi e si invola sul lato sinistro, poi gran carica avanzate di Hogan dentro i 22. Le Azzurre tengono bene in difesa e Turani conquista un turnover importante. La squadra di casa insiste con O’Brien che con un calcio passaggio cerca Corrigan a destra, Ostuni Minuzzi la anticipa ma è costretta a portarsi il pallone in area di meta. ...

