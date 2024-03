(Di domenica 31 marzo 2024) Quando il tempismo è tutto, per davvero. A volte ciò che separa la vita dalla morte è la fortuna, una manciata di. Fanno il giro dei social legirate a Eugene, in Oregon, norst degli Stati Uniti. Le telecamere di sicurezza di un negozio hanno ripreso la seguente scena: un...

Sega si conficca a tutta velocità dove lui è passato pochi secondi prima: "Vivo per miracolo". Le immagini shock - Le telecamere di sicurezza di un negozio hanno ripreso la seguente scena: un uomo è scampato per un pelo a un'enorme lama di Sega circolare per cemento che ha attraversato, a tutta velocità, un ...today