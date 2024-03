Se le famiglie potranno “scegliersi” anche l’insegnante di sostegno… si introduce la chiamata diretta?

(Di domenica 31 marzo 2024) L’articolo 16 del DDL semplificazioni prevede una norma chenella scuola un precedente che de facto è una sorta di. Una norma che viene introdotta con un provvedimento non incentrato solo sulla scuola ma su una miriade di settori. L'articolo .

Il Consiglio dei Ministri, approverà nel pomeriggio, il disegno di legge Semplificazioni che include diverse misure per la scuola . Le nuove disposizioni mirano a contrastare i fenomeni distorsivi ... (orizzontescuola)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di Semplificazione, che include diverse misure per l'istruzione. Il pacchetto di riforme mira a snellire le procedure burocratiche, ... (orizzontescuola)

Tutti i sindacati contro la proposta del Ministro Valditara contenuta nel disegno di lege semplificazioni approvato il 26 marzo dal Consiglio dei Ministri e che prevede la possibilità per le ... (orizzontescuola)

A Pasqua arriva l'uovo sospeso, le famiglie hanno bisogno di aiuti - Con il 21% delle famiglie che in Puglia hanno bisogno di aiuto per mangiare, la Pasqua rappresenta un momento per pensare agli indigenti, con le 'Uova Sospese' e la spesa solidale dei prodotti della t ...andriaviva

30.000 euro di bonus dal Governo: pioggia di soldi per tutti - In arrivo 30.000 euro di bonus dal Governo: pioggia di soldi per tutti. Una novità attesa da tempo da tanti e che potrebbe aiutare ...oipamagazine

Vedano Olona, open day al nido comunale - Porte aperte, dunque nella struttura di via Don Minzoni 13 a Vedano Olona. Le famiglie potranno dunque visitare il nido, e potranno al contempo conoscere gli aspetti organizzativi del servizio che ...ilsaronno