Se il top manager è «psichedelico»

(Di domenica 31 marzo 2024) I tycoon della Nuova economia non nascondono di fare uso di allucinogeni. Che si diffondono anche tra chi opera in ambienti di lavoro ad alto tasso di stress. Intanto negli Stati Uniti, ma anche in Europa, aprono ritiri di lusso dove si assumono sostanze per «espandere le percezioni». In ogni caso, al di là di considerazioni etiche, ciò che era «stupefacente» diventa ordinario. Stremati da una cultura aziendale tossica e sfiniti dall’incubo del risultato straordinario a ogni costo, oggi curano ansia, stress e mancanza d’ispirazione con i... funghi «magici». Sì, ma funziona? Negli Stati Uniti un piccolo e potentissimo gruppo di leader nel mondo degli affari è disposto a scommetterci. Elon Musk di Tesla e X assume la ketamina, Sergey Brin, il fondatore di Google, preferisce appunto i funghetti con effetti psicoattivi, e non è un segreto che Steve Jobs di Apple usasse l’Lsd per stimolare ...

Potrebbe sembrare un film in stile “Inventing Anna“, invece è accaduto veramente: per oltre un anno un uomo, un 46enne originario della provincia di Napoli, si è finto un manager di grandi aziende ... (ilfattoquotidiano)

La storia ricorda quella di una commedia degli anni novanta con Massimo Boldi e Christian De Sica, ma in questo caso è tutto vero. Un uomo di 46 anni, A.F.R. le sue iniziali, per oltre un anno ha ... (today)

Vive per un anno in hotel di lusso fingendosi un top manager: foglio di via da 32 comuni dell’Alto Adige per un 46enne - Potrebbe sembrare un film in stile “I nventing Anna “, invece è accaduto veramente: per oltre un anno un uomo, un 46enne originario della provincia di Napoli, si è finto un manager di grandi aziende ...ilfattoquotidiano

Vive per un anno in alberghi di lusso senza pagare: nei guai un finto top manager - La storia ricorda quella di una commedia degli anni novanta con Massimo Boldi e Christian De Sica, ma in questo caso è tutto vero. Un uomo di 46 anni, A.F.R. le sue iniziali, per oltre un anno ha allo ...informazione

Finge di essere un manager e vive per un anno in hotel di lusso senza pagare: 46enne bandito da 32 comuni del Nord Italia - Fingeva di essere un top manager per vivere in hotel di lusso senza pagare. Ora, dopo più di un anno, è stato bandito dai trentadue comuni in cui ha messo a segno le ...ilmattino