Scoppio del Carro 2024 | volo perfetto della Colombina

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 31 marzo 2024)’ in piazza Duomo a Firenze per lodel, l’antica manifestazione fiorentina per Pasqua, di fede e tradizione, che si tramanda da secoli: la sua origine viene fatta risalire al ritorno di Pazzino de’ Pazzi dalla prima crociata, il 16 luglio 1101 L'articolo proviene da Firenze Post.