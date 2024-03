Sconfitta casalinga per il team di D’Antoni | Male solo il risultato | non certo l’impegno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Ultima di campionato per il"rosa" di calcio a 5 del Follonica Gavorrano. La formazione di Roberto, è statain casa dal Firenze C5 per 3-1, nell’ultimo turno di serie C di calcio a 5. "La partita ci ha visti sconfitti, madelle ragazze è stato alto – commenta mister Roberto–. Abbiamo cercato di concludere il nostro campionato al meglio. Durante tutta la stagione abbiamo dimostrato chi siamo e quanto valiamo, purtroppo le mancanze continue di alcune calciatrici ci hanno penalizzato. Per il prossimo anno mi aspetto di fare sempre di più e impegnarci come sempre. Nella speranza di recuperare definitivamente Giuliae di ricevere la disponibilità di nuove ragazze per rinforzare la rosa". Follonica Gavorrano: Abate, Baila Longo, ...