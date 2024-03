Sciopero 25 aprile | supermercati chiusi | cosa chiedono i lavoratori della distribuzione

(Di domenica 31 marzo 2024)per lodel 25minacciato dalle sigle di categoria. L’annuncio arriva a poche ore dallodel sabato di Pasqua. Igrandesono pronti a incrociare nuovamente le braccia in occasioneFestaLiberazione e forse anche per il corrispondente ponte di primavera.in252024 Mentre il recente accordo di categoria del terziario è stato siglato dai rappresentanti deicon Confcommercio e Confesercenti, il compartograndeè in subbuglio: “Intanto abbiamo chiesto ai ...

Milano – Lo sciopero dei lavoratori scaligeri, prima programmato per il 20 marzo, in concomitanza con la Prima della maxi produzione "Guillaume Tell", poi posticipato al 4 aprile , è stato infine ... (ilgiorno)

SUPERMERCATI APERTI A PASQUA E PASQUETTA 2024/ Molti negozi chiusi per Sciopero: controllare orari e info - Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2024: una guida utile per gli acquisti last minute, dove fare la spesa, info e orari delle catene italiane ...ilsussidiario

State facendo sul serio | CCNL, cambiano gli stipendi minimi: 200€ in meno in busta paga già a partire da aprile - 240 mila lavoratori vedono svanire i loro diritti. Ecco cosa sta per succedere in seguito al rinnovo del contratto ...sicilianews24

Scala: accordo raggiunto, Sciopero revocato - "Vista la conclusione positiva della vertenza sugli intermittenti e la piena applicazione economica e normativa del rinnovo contrattuale, si revoca lo Sciopero proclamato per il 4 aprile 2024". Lo fan ...ticinonotizie