Schiavone | il «codice» di Sandokan | nei colloqui le istruzioni per gestire affari e famiglia

Sandokan, dal carcere le istruzioni alla famiglia: «Vi ho arato la terra». I messaggi in codice nelle intercettazioni - Suggestioni messianiche su tempeste in arrivo, riferimenti biblici, codici massonici (a proposito di Vaticano o piazza San Pietro), spunti patriarcali, mimica esasperata. C’è ...ilmessaggero

ARRE | MORTO PER ANEURISMA A 40 ANNI: I DUE MEDICI CHE LO AVEVANO DIMESSO RISCHIANO IL PROC… - 30/03/2024 ARRE – Morto a 40 anni dopo due dimissioni dal Pronto soccorso: due medici dell’ospedale di Schiavonia rischiano il processo per omicidio colposo per i fatti per la morte di Andrea Naliato ...antennatre.medianordest

Addio a Michele Schiavone, una vita per gli italiani all’estero - E’ morto oggi all’età di 63 anni Michele Schiavone, segretario generale degli Italiani all’estero. “Dopo una lunga lotta contro una implacabile malattia, ci ha lasciato il caro compagno e amico Michel ...9colonne