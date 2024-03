Schianto tra una moto e un’auto | muore a 27 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Terribile incidente nella tarda serata di sabato 30 marzo, alla vigilia di Pasqua, poco dopo le 22 sulle strade della Marca. Unciclista 27enne, S.B., di Mogliano Veneto, ha perso la vita a seguito dell'impatto avvenuto a Preganziol, lungo il Terraglio, di fronte alla locale sede di Coldiretti. Sono da accertare le cause dello scontro. Sembra che il giovane si sia schiantato controguidata da M.D., 54, rimasto ferito e sotto choc a sua volta. Ad intervenire medici e infemieri del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 27enne, scaraventato sull'asfalto per decine di metri. La circolazione lungo il Terraglio, a quell'ora molto trafficato, è rimasta a lungo rallentata.