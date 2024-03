Schiacciato da una cassaforma L’operaio è in prognosi riservata | Fermiamo questa strage infinita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) È innella Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio Torregalli,rimasto gravemente ferito al torace e a un braccio venerdì durante il turno in un’azienda di Stabbia che si occupa di edilizia industriale. Il 33enne, pakistano, era stato operato d’urgenza poche ore dopo lo spaventoso infortunio al San Giuseppe di Empoli dove i medici hanno cercato di intervenire a livello ortopedico per salvaguardare l’arto. Poi il trasferimento al nosocomio fiorentino e la seconda operazione per curare la lesione vascolare: l’intervento è andato tecnicamente bene, ma il giovane – in condizioni stabili – dovrà essere monitorato. Intanto si indaga per ricostruire la dinamica del fatto. L’incidente ha destato particolare clamore nell’intera provincia anche perché arriva dopo la tragica morte giovedì di un altro giovane ...