Scadenze Imu 2024 e calcolo imposta | cosa c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di domenica 31 marzo 2024) Tutto ciò che c’è daper ilsulleper il versamento dell’Imu per non farsi trovare impreparati e avere brutte sorprese. Per ilcambiano leggermente leper il versamento dell’Imu. Il termine ultimo per il versamento della prima rata, l’acconto dell’Municipale Propria, cade quest’anno il 17 giugno, poiché il