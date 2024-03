Sassuolo-Udinese | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Lecce – Roma : probabili formazioni e dove vederla - Visualizzazioni: 2 Lecce-Roma, match per la 30ª giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Via del Mare di Lecce Lunedì 1 Aprile, alle ore 18:00. Indice Qui Lecce Gotti dovrebbe confermare il 4-3-3 ...calciostyle

Semaforo arancione per Abraham: la Roma non rischia - La Roma non si riposa neanche a Pasqua. Oggi è prevista una seduta di allenamento a Trigoria per gli uomini di De Rossi in vista del match di domani al Via ...footballnews24.eu

I risultati e la classifica. Europa, adesso diventa dura - Serie A, giornata 30: Napoli sconfitto dall'Atalanta, Lazio batte la Juventus. Inter in testa alla classifica con 76 punti, seguita dal Milan e dalla Juventus. Prossime partite in programma.lanazione