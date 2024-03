Sarzana | sedicenne prende a sprangate un clochard e lo riduce in fin di vita | credevo avesse un coltello

(Di domenica 31 marzo 2024) Tentato omicidio. E' questa l'accusa nei confronti di unresidente in val di Magra, nello spezzino, che la scorsa notte ha colpito con una mazza di ferro un senzatetto, ricoverato in fin dial San Martino di Genova. Era l'1,30 quando il ragazzo insieme agli amici di rientro da un loca

Sarzana, manda in fin di vita un senza tetto: sedicenne accusato di tentato omicidio. L'uomo è gravissimo al San Martino di Genova - Il pestaggio è avvenuto in seguito a una lite. Il ragazzo al pm dei minori: “Mi sono impaurito quando ha messo una mano in tasca, pensavo avesse un coltello” ...ilsecoloxix