Sarzana | 16enne colpisce con una spranga di ferro un clochard | «Temevo volesse accoltellarmi»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 31 marzo 2024) Un ragazzo di 16 anni ha colpito la scorsa notte con unaunvicino alla stazione di. Ora è indagato per tentato omicidio. Soccorso e portato d’urgenza in ospedale, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Le motivazioni e la dinamica di quanto accaduto sono al vaglio dei carabinieri di, che sono intervenuti dopo una chiamata di soccorso e hanno fermato il presunto responsabile. Una volta in caserma, presenti i genitori e gli avvocati, ilha reso dichiarazioni spontanee. Secondo la sua versione dei fatti, sarebbe scoppiato un alterco con il: il ragazzo si sarebbe spaventato, temendo che l’uomoestrarre un coltello dalla tasca, e lo avrebbe colpito in pieno volto con unadi ...