Sansepolcro | serva cattiveria per salvarsi Bonura chiede di cambiare passo ai suoi

(Di domenica 31 marzo 2024) di Claudio Roselli La speranza è che la sosta pasqualeper far riordinare le idee e soprattutto per far recuperare i tanti indisponibili al , sempre più impelagato in zona play-out, al punto tale che oggi i bianconeri disputerebbero lo spareggio secco in trasferta e con un solo risultato utile: la vittoria. Lo 0-1 interno di giovedì per opera del Poggibonsi (a proposito, la serie negativa è ora di 2 soli punti nelle ultime sei gare) ha evidenziato, al di là delle pesanti assenze, una squadra volenterosa ma sostanzialmente non determinata come dovrebbe essere chi lotta per raggiungere la salvezza. "Ci è mancata la giustaagonistica – ha commentato il tecnico Marco– e in casi del genere bisogna trovare il coraggio di andare oltre le difficoltà. Ho notato che tutti hanno svolto il loro compitino, ma adesso ...