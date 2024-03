Sannicandro di Bari | 22enne ferito in agguato | fermati una 36enne ed un 16enne Carabinieri

(Di domenica 31 marzo 2024) Una donna di 36 anni ed un ragazzo di 16 anni sono staticome indiziati di delitto. L’indagine è per il ferimento ieri sera in un, a colpi di pistola, di undi. L'articolodiinunaed un proviene da Noi Notizie..

Accaduto in serata a Sannicandro di Bari , nel centro urbano. Non lontano da una pizzeria gli spari. ferito un ragazzo di 22 anni con due colpi di pistola che lo hanno raggiunto al torace. Il ferito ... (noinotizie)

Sparatoria in piazza a Bari, ferito un 22enne. Colpi esplosi da un’auto in corsa - Un ragazzo di 22 anni,con piccoli precedenti penali, ieri sera è stato ferito con due colpi di pistola che lo hanno raggiunto al torace mentre si trovava in piazza Unità d'Italia, a Sannicandro di ...ilsecoloxix

Giovane ferito a colpi di pistola nel Barese: una 36enne e un ragazzo di 16 anni fermati per tentato omicidio - L'episodio nella serata di sabato 30 marzo a Sannicandro. Vittima un 22enne, colpito al torace e ricoverato in prognosi riservata. I due sottoposti a fermo dai carabinieri: si indaga per ricostruire i ...baritoday