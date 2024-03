Sanità | nuovo esame per rilevare con precisione il cancro al colon

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di domenica 31 marzo 2024) Undel sangue potrebbe essere in grado diconildele del retto (CRC). La ricerca che ha dato questo esito, pubblicata sul New England Journal of Medicine, ha dimostrato che l’del sangue, destinato allo screening del CRC, ha rilevato correttamente la malattia nell’83% delle persone che ne avevano L'articolo proviene da Il Difforme.