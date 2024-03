Salvini | “Ci sono leader europei che vogliono mandare i nostri soldati a combattere | sono un pericolo”

(Di domenica 31 marzo 2024) “Non si può accogliere nessuno, non si può integrare nessuno, se si cancellano le radici più profonde del nostro essere”. Matteoha pubblicato un video sui social di auguri per la Pasqua. E ha parlato anche della guerra in Ucraina: “Cicheal di fuori deiconfini. Da ministro, da segretario della Lega, da uomo e da genitore ce la metterò tutta perché siano settimane e mesi di pace”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il videomessaggio per la Pasqua pubblicato sui social: "Non si può accogliere, integrare nessuno se si cancellano le radici più profonde del nostro essere" " sono un pericolo per loro, per noi e per ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – " sono un pericolo per loro, per noi e per i nostri figli" i "leader europei che parlano di guerra , parlano di bombe, parlano di mandare i soldati a combattere e a morire fuori dai ... (periodicodaily)

Pasqua, gli auguri di Salvini sui social: “Non si può accogliere nessuno se si cancellano le nostre radici” | VIDEO - Nella mattinata di oggi sono arrivati in un video gli auguri di buona Pasqua da parte del segretario della Lega Matteo Salvini.tag24

Valditara e le quote di alunni stranieri in classe, Psi: non sono un problema ma una risorsa, lo Ius Scholae è la soluzione - In questi giorni si parla moltissimo dell’opinione del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e del vicepremier Matteo Salvini in merito al tetto di alunni stranieri per classe, in s ...tecnicadellascuola

Suicidio pericoloso e macabro gioco che affascina la destra, Salvini fa di tutto - Suicidio pericoloso e macabro gioco che affascina la destra Salvini fa di tutto per aiutare l’opposizione e rischiare quindi la sconfitta.blitzquotidiano