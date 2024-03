Salviamo il salvabile per il futuro di Siena Biotecnopolo | la tregua e poi strategie comuni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) di Pino Di BlasioNessuno li ridarà alla Fondazione. Il ministro della Sanità Orazio Schillaci, nonostante sia il firmatario dellacazione al cda presieduto da Marco Montorsi, è stato il bersaglio, non l’attore, del provvedimento. Fitto ha tolto miliardi a diversi dicasteri, alla Sanità ne ha levato quasi uno, una buona fetta prelevata da fondi non utilizzati. Di chi sia la colpa del mancato utilizzo delle risorse poco importa; non è più argomento all’ordine del giorno. Per settimane sono volati stracci a, tra partiti e vertici delle istituzioni, tra Regione e Provincia da una parte, Comune e centrodestra dall’altra. Ognuno ha sparato dalla sua trincea, difendendo le sue posizioni ma non quelle della città e del territorio. Per questo è l’ora di un ’cessate il fuoco’. Ripartiamo da ...