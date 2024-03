Salvatore Colletta | un mistero lungo 32 anni La sorella | “Un grande dolore ma lo cerchiamo sempre”

(Di domenica 31 marzo 2024) Casteldaccia (Palermo), 31 marzo 2024 –è scomparso esattamente 32fa, aveva 14, era il 31 marzo 1992. Svanito nel nulla con l’amico Mariano Farina da Casteldaccia (Palermo ). Era il piùdi 7 fratelli. LaMariagrazia ha 29, non era ancora nata. Al telefono con Qn.net racconta una ricerca della verità fatta di amore e tenacia. Dopo così tanto tempo quali possibilità ci sono di scoprire com’è andata davvero? “Bisogna indagare e scavare. Ripartendo dalla testimonianza di chi aveva fatto nomi e cognomi e di colpo non ricorda”. Tante piste, nessuna conclusione. “Ci sono persone che hanno aiutato mio fratello e Mariano, gli hanno dato uno zaino, gli hanno dato una coperta. E oggi non parlano perché hanno dimenticato. Anche ...

