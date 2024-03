Salis, Calenda: “Pretendere condizioni umane dignitose e un processo giusto” - ROMA – “Per Ilaria Salis dobbiamo pretendere condizioni umane dignitose e un processo giusto. Ciò che il Governo deve imporre, come Paese fondatore dell’Ue, è che la Commissione europea intervenga.lopinionista

Candidature Pd. Pressing su Schlein. Il nodo dei capilista - Gli eurodeputati dem chiedono alla segretaria Pd di riconfermare come capilista alcuni degli uscenti. Molte donne del partito vivono male la candidatura della segretaria in posizione non da capolista ...quotidiano

L'ipotesi di darle un seggio Ue scuote i dem. La Schlein sotto attacco anche su Tarquinio - Ma il problema di Schlein è che a rivoltarsi contro Tarquinio è l'ala pro-Lgbt dello schleinismo, Zan in testa. Non per le sorti di Kyiv e del mondo, su cui si può sorvolare, ma per la sua contrarietà ...ilgiornale