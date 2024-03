Russia | Putin firma il decreto per arruolare quasi 150mila soldati Allerta aerea in Ucraina | 3 morti e 6 feriti per i bombardamenti

(Di domenica 31 marzo 2024) La guerra continua e non vi è alcun segnale che le parti siano intenzionate a trattare. Così Vladimirhato un nuovoper l’arruolamento obbligatorio di nuovi. Si tratta di 147mila nove risorse, cittadini compresi tra i 18 e i 30 anni che non sono ancora in riserva e che possono essere soggetti alla leva militare. L’arruolamento avverrà tra aprile e luglio e, sebbene non specificato, non sembrano esserci dubbi che verranno impiegati sul fronte ucraino. Sei mesi fa erano stati arruolati, per un anno, 130mila persone. Con il nuovo, è previsto anche il congedo per chi ha completato il servizio militare. Le forze di combattimento meridionale russo hanno annunciato di aver intercettato nelle ultime 24 ore 105 tra droni e munizioni ucraine. Come spiegato dal portavoce ...

Come da procedura standard venerdi mattina lo Stato islamico attraverso la sua rivista ufficiale al-Naba è tornato sul fatto della settimana che in questo caso è la strage di venerdi scorso nella ... (panorama)

Russia: arruolamenti per quasi 150’000 persone - Scatteranno da domani per il servizio militare di base - Mosca, per la conduzione della guerra in Ucraina, dipende costantemente da nuovi effettivi ...rsi.ch

Russia, l'autarchia passa anche per il gaming: Putin vuole la "sua" Steam Deck - A quanto pare, questo successo non è passato inosservato nemmeno a Vladimir Putin, che starebbe spingendo perché la Russia sviluppi una Steam Deck "nazionale". No, non avete letto male: stando a ...tech.everyeye

Putin più aggressivo contro l’Occidente: la strategia del Cremlino per coprire le tensioni interne - Putin sta sostenendo la narrazione che ha fatto imporre in Russia. Ma l’ondata anti migranti dopo la strage al Crocus è un rischio per la stabilità. «Nella partita a scacchi del potere, adesso al Crem ...msn