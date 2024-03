Rugby | impresa delle azzurre | vincono 27-21 in Irlanda

(Di domenica 31 marzo 2024) Sorpresa di Pasqua dalle donne dell’Italruby azzurro che hanno vinto 27-21 a Dublino con l’nel Sei Nazioni conquistando anche il bonus offensivo grazie alle due mete di Vecchini ('player of the match’) e alle altre due di Fedrighi e Muzzo. La squadra del ct Nanni Raineri , reduce dal ko interno all’esordio con l’Inghilterra, non aveva mai vinto sul campoirlandesi e si porta...

