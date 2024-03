Rugby femminile | l’Italia vince nel Sei Nazioni | soffre un quarto | poi risorge e batte l’Irlanda

(Di domenica 31 marzo 2024) Si è conclusa la seconda giornata del Guinness Sei2024 e dopo le vittorie, ieri, di Francia e Inghilterra a Dublino era la volta della sfida tra Irlanda e Italia. Le due squadre erano reduci dai ko all’esordio proprio contro transalpine e britanniche ed erano appaiate all’ultimo posto con zero punti in classifica. Ecco come è andata. Avvio difficile per le azzurre, colpevoli di un paio di indecisioni, come quelle dell’arbitro, e Irlanda che è subito pericolosa. Ma alla fine la difesa azzurrala battaglia e fallo irlandese. Altro errore italiano sul calcio, Irlanda che resta in attacco e Italia in fortissima sofferenza. E al 7’ peggiorano le cose per le azzurre, con Vittoria Ostuni-Minuzzi che evita una meta con un avanti volontario, cartellino giallo per l’estremo azzurro e meta di punizione e 7-0 per ...

