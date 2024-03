Roma | turista italiana derubata a Termini | accorre la Polizia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 31 marzo 2024) Alle 11.35 di ieri mattina il personale didi Tor Carbone è stato chiamato a intervenire in piazza dei Cinquecento per un furto che si era consumato all’interno della stazione ferroviaria di. E gli agenti sono corsi sul posto per verificare quanto era successo. Lainterviene per un furto a– ilcorrieredellacitta.comL’allarme dopo il furto di una borsa Un ragazzo aveva sottratto la borsa con all’interno effetti personali, di una 41enne. La tempestività di intervento dei poliziotti ha consentito di rintracciare nell’immediatezza l’autore del furto. Si tratta di un 20enne di nazionalità marocchina per il quale sono scattate immediatamente le manette, mentre la borsa è stata restituita immediatamente alla legittima proprietaria.– foto ...