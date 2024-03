Roma | presentata la mostra celebrativa per i 150 anni dell’impressionismo

(Di domenica 31 marzo 2024) Sgarbi: “Gli Impressionisti sono la negazione della guerra” Al Museo della Fanteria alaper i 150del movimento artistico “Impressionisti – L’alba della modernità”. Apertura al pubblico da sabato 30 marzo “L’Impressionismo è una condizione dello spirito, e la scelta di portare l’arte impressionista in un museo militare significa la conquista di spazi militari. È la fine della guerra. Gli Impressionisti sono la negazione della guerra. L’idea di conquistare questi spazi con la bellezza di donne, di fiori, di colazioni, di momenti di festa, è come dire: l’umanità non può andare avanti con la guerra. I popoli hanno bisogno di pace e questa è unadi pace. L’idea di conquistare uno spazio di guerra come questo museo, con una ...

“Sul commissariamento di Laziodisco e sulla situazione di disagio in cui versano le studentesse e gli studenti per la presenza di blatte nella residenza universitaria Valle Aurelia, ho presentato ... (italiasera)

Lecce – Roma : probabili formazioni e dove vederla - Visualizzazioni: 7 Lecce-Roma, match per la 30ª giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Via del Mare di Lecce Lunedì 1 Aprile, alle ore 18:00. Indice Qui Lecce Gotti dovrebbe confermare il 4-3-3 ...calciostyle

“Pamela Prati non fu truffata”: gip archivia la denuncia per il caso Mark Caltagirone - Non ci fu nessuna truffa ai danni di Pamela Prati nel finto matrimonio con Mark Caltagirone. Lo ha stabilito la giudice per le indagini preliminari Valeria Tomassini, che ha archiviato la denuncia pre ...informazione

Roma, perché per Abraham ora è meglio attendere - Scatta il semaforo arancione per Tammy Abraham. L’attaccante non giocherà contro il Lecce: il suo rientro in campo in una partita ufficiale è rinviato sul calendario. L’ha deciso Daniele De Rossi. L’a ...corrieredellosport