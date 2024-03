Roma | grave incidente per Fabrizio Iacorossi | il personal trainer di Giorgia Meloni travolto da un’auto mentre era in bici

(Di domenica 31 marzo 2024), notono di 44 anni, conosciuto per aver affiancato la presidente del Consiglioe preparatore atletico del Totti Sporting Club, è in gravissime condizioni a causa di un. Nel pomeriggio di ieri, sabato 30 marzo, il 44enne è stato vittima di unscontro incletta – lungo via Arno, tra Ostia e Torvaianica – conche lo ha investito. Secondo quanto riferisce la Repubblica, è stato trasportato in eliambulanza in condizioni critiche al San Camillo di, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico al viso della durata di cinque ore. Le sue condizioni sono gravi, con un polmone perforato e diverse ...

(Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni è stato investito ieri sera da un' auto ad Anguillara Sabazia Roma ). Portato in codice rosso all'ospedale Gemelli, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono ... (webmagazine24)

