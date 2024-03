Robur | Morosi | Voglio fare un gol La promozione? La dedico a babbo

Presenze difensori. Biancon da record con 27 gettoni. Dietro un ‘terzetto’ - I difensori della Robur dietro al recordman Giusti: Biancon in testa con 27 presenze, seguito da Cavallari, Morosi e Agostinone a quota 25. Crescita di Morosi e Bertelli, con Leonardi chiuso da under.lanazione

Parla mister Magrini. "Morosi e Hagbe sono cresciuti in modo incredibile» - Il tecnico Lamberto Magrini analizza la vittoria della Serie D della sua squadra, elogiando i giovani talenti e sottolineando l'importanza dell'esperienza per vincere campionati.lanazione

IL SIENA SALUTA L'ECCELLENZA: 3-0 ALLA BALDACCIO E FINE DI UN INCUBO - Per il Siena potrebbe essere la partita decisiva per la conquista della serie D. Per la trentesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana, allo stadio Buitoni di Sansepolcro, il Siena scende in ...oksiena