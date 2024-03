Rissa in via Petrarca | denunciate 8 persone

(Di domenica 31 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà ottoritenute presunte responsabili del reato diaggravata. Intorno alle 13,00 di ieri il personale della Squadra Volante e della Squadra Mobile si è recato in forze nella centralissima Via Cesare Battisti dove era stata segnalata unache vedeva coinvolte almeno una decina di. I poliziotti, nonostante la loro tempestività, non sono riusciti nell’immediato ad accertare l’identità dei partecipanti che, nel frattempo, si erano dileguati. Uno dei presenti aveva riportato lesioni nel corso della colluttazione ed era stato trasportato al pronto soccorso del locale ospedale. Immediata e meticolosa l’attività di indagine avviata, di concerto con la Procura della Repubblica di Taranto, dalla Squadra Mobile ...

Al via al Palazzo dei congressi di Roma il congresso locale di Fratelli d'Italia, che si concluderà domani sera con l'elezione del nuovo coordinatore della federazione Roma na. In campo, nonostante i ... (quotidiano)

Macerata, 26 marzo 2024 – Identificati e denunciati sette protagonisti della rissa a colpi di spranghe in via Roma : si tratta di cittadini di origini egiziane, di età compresa fra i 34 e i 20 anni, ... (ilrestodelcarlino)

Scene da Far west a Taranto , dove scoppia una maxi rissa in strada, in via Cesare Battisti . I motivi della colluttazione sono ancora da chiarire, resta il fatto i passanti sono rimasti senza ... (ilgiornaleditalia)

Maxi Rissa in centro dopo la processione di Pasqua: calci e pugni in strada tra 15 persone, uno finisce in ospedale - Una Rissa furibonda è scoppiata nel pomeriggio in via Cesare Battisti, trafficata strada del centro di Taranto. A calci e pugni si sono affrontate una decina di persone tra urla e insulti. Tutte da ...leggo

Vicofaro in subbuglio. Sangue in canonica. Coltellate tra migranti. Un giovane ferito - Ancora un violento litigio nella comunità, scoppiato per futili motivi. All’ospedale un ragazzo che aveva cercato di dividere gli altri due.lanazione

Zona universitaria, spray urticante sul viso dopo una lite - Una donna è stata aggredita con spray urticante durante una lite in zona universitaria. La vittima è stata portata in ospedale in condizioni lievi. Gli aggressori sono ancora ricercati.msn