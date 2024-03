Risolvere il “problema dei 3 corpi”

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 31 marzo 2024) Il successo di “3 Body Problem” su Netflix Il 21 marzo è stata presentata in anteprima la serie “3 Body Problem” su Netflix, diventando subito uno dei titoli più popolari della piattaforma. La trama ruota attorno a un gruppo di scienziati alle prese con una minaccia aliena, un mix di avventura e trappole fantascientifiche. Analisi scientifica della serie La serie, nonostante la trama fantascientifica, si basa su concetti scientifici reali e complessi come la teoria delle stringhe e i nanomateriali. Dennis Overbye, corrispondente per gli affari cosmici del Times, svela i dettagli scientifici più intricati dietro a “3 Body Problem”. L'articolo proviene da News Nosh.