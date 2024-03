Ripresa da incubo | la Fabo crolla a Livorno La corsa al secondo posto ora è tutta in salita

(Di domenica 31 marzo 2024) Akern74Montecatini 59 AKERN: Williams 8, Allinei 9, Ricci 16, Fratto 2, Fantoni 6, Bargnesi 16, Tozzi 11, Buca 4, Saccaggi 2, Madeo ne. All. Andreazza.MONTECATINI: Benites 5, Chiera 6, Natali 6, Arrigoni 2, Radunic 16, Dell’Uomo 11, Sgobba 5, Giancarli 6, Lorenzetti 2, Carpanzano ne, Lorenzi ne, Magrini ne. All. Barsotti. Arbitri: Suriano e Giovagnini. Parziali: 17-17, 38-40, 58-54. BASKET Il big match del trentunesimo turno di Serie B Nazionale fra LibertasMontecatini dura sostanzialmente fino al libero del 54-54 di Daniele Dell’Uomo, con oltre due minuti da giocare nel terzo quarto. Da lì in poi infatti in campo c’è una squadra sola e non è quella di Barsotti: pur con rotazioni ridotte la Libertascancella ...

