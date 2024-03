Rinvenuto corpo senza vita nel Tevere | si tratta di Gabriella Battistella | scomparsa giorni fa da Roma

(Di domenica 31 marzo 2024) Il cadavere di una donna di 63 anni, di cui si erano perse le tracce il 28 marzo, tanto che la trasmissione “Chi l’ha visto?” aveva lanciato un appello, è stato trovato questa mattina nelle acque del, nella zona del LungoTestaccio. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi all’altezza di Ponte Sublicio. Sul posto non appena arrivata la segnalazione sono arrivati i carabinieri della stazione diAventino e della compagnia diCentro che hanno proceduto al recupero e all’identificazione del. Dopo un primo esame, i militari sono riusciti a risalire all’identità della persona trovata morta: ilrecuperato nelle acque delappartiene alla sessantreenne, ...

