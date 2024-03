(Di domenica 31 marzo 2024) C’è davvero una alla data odierna e perché se ne parla così tanto? Sui social tutto è partito dalla toccante lettera di Benjamin Mascolo condivisa via Instagram Stories. Era destinata al compagno di avventure musicali,, il quale però non ha ancora risposto. Benjamin Mascolo ha scritto bellissime parole perrico Rossi e ha lasciato intendere di voler tornare ad essere un duo musicale con lui. Gli parla don il cuore in mano e gli chiede di considerare la possibilità di tornare a fare musica insieme. La pagina Instagram del duo è ferma con un sentito GRAZIE scritto per i fan nel momento dello scioglimento del gruppo. Da quel momento, siachehanno tentato le carriere soliste. Adesso, il futuro potrebbe portare con sé unadie ...

“E ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare”. Tiziano Ferro ci scuserà se prendiamo in prestito un verso di una sua vecchia canzone, ma è tutto in queste parole il senso della ... (ilfattoquotidiano)

Reunion in vista per Benji e Fede Cosa sappiamo - C’è davvero una Reunion in vista per Benji e Fede Cosa sappiamo alla data odierna e perché se ne parla così tanto Sui social tutto è partito dalla toccante lettera di Benjamin Mascolo condivisa via ...optimagazine

Benji scrive a Fede: “Insieme siamo una forza. Possiamo fare il disco e il tour della vita”. Reunion in vista - Benjamin Mascolo pubblica tra le storie di Instagram una lunga lettera per il collega dopo alcuni anni dallo scioglimento del duo ...ilfattoquotidiano

Benji e Fede, Reunion in vista Benjamin Mascolo e l’invito a Federico Rossi: “Insieme possiamo fare il disco e il tour della vita” - Una lunga lettera di Benjamin Mascolo a Federico Rossi per tornare insieme come "Benji & Fede": la reazione dei fan ...soundsblog