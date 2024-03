Renata Fonte e Francesco Marcone | due persone di Stato uccise per aver detto no

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Se la resurrezione presuppone necessariamente la morte, la morte non conduce altrettanto necessariamente alla resurrezione. Morte e resurrezione si imparentano quando chi muore è riconosciuto da una forza tale che lo strappa ad un destino altrimenti definitivo per definizione. La Pasqua di Gesù questo èper i cristiani. C’è un’altra forza che, pur in modo diverso, può resuscitare i morti: è la cultura, fatta di memoria, riflessione e traduzione nell’agire pubblico. La Pasqua cattolica quest’anno coincide con l’anniversario di due assassinii che hanno più di un punto in comune. Il 31 marzo del 1984 a Nardò veniva uccisa. Il 31 marzo del 1995 veniva ucciso a Foggiaerano entrambi sposati ed entrambi avevano due ...