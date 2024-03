Regionali d’oro per Pietro Testi Tnt Empoli ok

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Cinque medaglie, di cui due, è il soddisfacente bottino ottenuto dal Tntai recenti campionatidi nuoto. Al di là dei quattro podi, però, quello che in casa empolese lascia molta fiducia in vista dei prossimi appuntamenti sono i 40 ’personali’ ottenuto dai portacolori di viale delle Olimpiadi, sulle 59 gare disputate. Ha brillare particolarmente è stato, che ha vinto due titoli toscani negli 800 e 1500 stile libero. Leonardo Doccini, sempre negli 800 stile libero ha chiuso al terzo posto, così come è stato capace di fare anche Andrea Nania tanto nei 200 dorso quanto nei 200 farfalla, dove ha conseguito pure il tempo limite per qualificarsi a i prossimi campionati Italiani giovanili. Oltre a loro tre, la pattuglia empolese alla rassegna regionale era composta anche da ...