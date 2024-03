Recensione Xiaomi 14 Ultra | i fotografi ameranno questo smartphone

(Di domenica 31 marzo 2024)14si propone come il nuovo migliore camera phone del mercato. Scopriamo in questadettagliata se è davvero così, quali sono i punti di forza e quelli di debolezza. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

HyperOS in arrivo per tantissimi smartphone: la lista ufficiale di Xiaomi - Xiaomi ha pubblicato una lista ufficiale di dispositivi che riceveranno l'aggiornamento ad HyperOS nel corso del secondo trimestre del 2024.tech.everyeye

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G refresh annunciato con un sorprendente design in edizione speciale e un prezzo interessante - Xiaomi ha rivelato una versione speciale di Redmi Note 13 Pro Plus 5G per commemorare il suo ultimo Fan Festival. Disponibile per un breve periodo a livello globale, il modello Xiaomi Fan Festival Spe ...notebookcheck

Xiaomi POCO F6 sarà lanciato con ricarica a 90 W e con il presunto chipset Snapdragon 8s Gen 3 - Diverse fonti hanno fornito le specifiche di Redmi Note 13 Turbo, che dovrebbe ricevere un rilascio globale come POCO F6. Non solo la coppia sarà caratterizzata da una ricarica da 90 W e da un chipset ...notebookcheck