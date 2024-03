Real Madrid | Vinicius denuncia | “ieri tre episodi di razzismo”

(Di domenica 31 marzo 2024) La situazione è ormai fuori controllo e il riferimento è aglidinel calcio. “Questa bella settimana non giocherò nemmeno. Ma solo questo sabato in Spagna abbiamo avuto tre spregevoli casi di”, è lain un post su X l’attaccante delJunior. “Tutto il mio sostegno va ad Acuna e al tecnico del Siviglia Quique Flores”, ha aggiunto il brasiliano in riferimento alla sospensione del match diin Liga tra Getafe e Siviglia per alcuni insulti razzisti arrivati dagli spalti all’indirizzo di Acuna e dell’allenatore del Siviglia. L’appello diIn Serie C spagnola, durante la sfida tra Sestao River e Rayo Majadahonda, il portiere degli ospiti Cheik Sarr ha lasciato il campo dopo ...

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 31 marzo , Pasqua senza serie A ma con un appuntamento da non perdere in Premier League , la sfida tra Manchester City e Arsenal può essere decisiva ... (infobetting)

ACB - A sorpresa Real Madrid ko con il Manresa in casa - Colpo esterno del Manresa che vince in casa del Real Madrid nella 27esima giornata di Liga Endesa. Per i Blancos è la quarta sconfitta stagionale in ACB e la seconda ...pianetabasket

Guardiola, sfogo clamoroso: "Il Real ha nove giorni per preparare la partita, nove!" - La sua squadra giocherà sette partite in ventuno giorni e la preoccupazione riguarda soprattutto la sfida di Champions contro il Real Madrid (in programma martedì 9 aprile): “Loro hanno nove giorni ...corrieredellosport

Calcio, dal Manchester City al Milan: ecco i campioni del marketing in Europa - Sponsorizzazioni, merchandising e produzione di kit risultano in crescita, con un aumento del 113% nel 2022 rispetto al livello pre pandemia ...ilsole24ore