Real Madrid-Athletic Bilbao | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

(Di domenica 31 marzo 2024)è una gara valida per la trentesima giornata dellae si gioca domenica alle 21:00: tv,Nel momento in cui scenderà in campo contro l’al Bernabeu, ildi Carlo Ancelotti conoscerà già il risultato del Barcellona. Quindi, senza dubbio, e in ogni caso, le motivazioni saranno doppie. In caso di vittoria catalana infatti il distacco tornerebbe a meno cinque; in caso di mancata affermazione degli uomini di Xavi, i Blancos potrebbero dare il colpo del ko al campionato spagnolo concentrandosi poi sulla Champions League. Insomma, noi non abbiamo dubbi su come finirà questa partita. Ancelotti (AnsaFoto) – Ilveggente.itDirete voi: ...