Re Carlo | il messaggio di Pasqua con un pensiero speciale a Kate

(Di domenica 31 marzo 2024) Dopo la diagnosi di cancro a febbraio, il reIII ha dovuto limitare in maniera importante i suoi doveri di Capo di Stato. Poiché anche la principessaMiddleton è in cura per il cancro e ha sospeso temporaneamente i suoi doveri pubblici, la regina Camilla e l’erede al trono William conducono la maggior parte degli impegni con la principessa Anna. Analizzando questo periodo, l’esperto ha parlato di “incubo a porte chiuse”. L’ex maggiordomo del re, Grant Harrold ha detto al New York Post: “Il re è frustrato. Non può lavorare quanto vorrebbe. È un maniaco del lavoro“. La diagnosi di cancro ai due reali senior ha costretto la Famiglia Reale a sottoporsi ad un’ampia revisione dei compiti. L’esperto ha aggiunto: “Anche se intervengono tutti gli altri reali, non è la stessa cosa. Posso immaginare che sia un po’ un incubo per la Corona in quanto tale ...