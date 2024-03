Re Carlo e Camilla a Windsor per la messa di Pasqua | è la prima uscita in pubblico dopo l' annuncio del cancro Assenti Kate e William

(Adnkronos) – Re Carlo e la Regina Camilla sono arrivati alla Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor per la Messa di Pasqua . assenti , invece, i principi del Galles William e Kate . Il monarca ... (webmagazine24)

Re Carlo e la Regina Camilla sono arrivati alla Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor per la Messa di Pasqua . assenti , invece, i principi del Galles William e Kate . Il monarca ha sorriso e ... (today)

Il re Carlo III ha partecipato oggi alla tradizionale cerimonia religiosa di Pasqua nella Cappella di San Giorgio a Windsor . Con lui anche la moglie, la regina Camilla . Per il re si tratta della ... (ilfattoquotidiano)

Re Carlo malato, la "monarchia snella" è un boomerang: chi rimane al servizio - Il destino si è accanito contro i Windsor- Mountbatten. Solo il principe William, la principessa Anna, i duchi di Wessex sono ora al servizio ...iltempo

Kate Middleton come sta Dal ricovero alla chemioterapia (in corso), ecco cosa sappiamo - Kate Middleton come sta Quali sono le sue condizioni oggi La salute della principessa del Galles è al centro delle cronache da inizio anno, ...msn

Re Carlo con Camilla alla messa di Pasqua a Windsor: è la principale apparizione pubblica dall’annuncio del cancro. Assenti William e Kate - Il re Carlo III ha partecipato oggi alla tradizionale cerimonia religiosa di Pasqua nella Cappella di San Giorgio a Windsor. Con lui anche la moglie, la regina Camilla. Per il re si tratta della ...ilfattoquotidiano