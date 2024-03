Re Carlo e la Regina Camilla sono arrivati alla Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor per la Messa di Pasqua . assenti , invece, i principi del Galles William e Kate . Il monarca ha sorriso e ... (today)

Il re Carlo III ha partecipato oggi alla tradizionale cerimonia religiosa di Pasqua nella Cappella di San Giorgio a Windsor . Con lui anche la moglie, la regina Camilla . Per il re si tratta della ... (ilfattoquotidiano)

Re Carlo starebbe meglio e sarebbe pronto a ritornare alla sua vita pubblica. Di questo sono convinti gli esperti reali, che dopo aver visto il monarca a Windsor per la messa di Pasqua hanno... (ilmessaggero)

Re Carlo riappare per la prima volta in pubblico dopo l'annuncio del tumore. Wiliam e Kate assenti alla messa pasquale - Re Carlo e la Regina Camilla sono arrivati alla Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor per la Messa di Pasqua. Assenti, invece, i principi del Galles William e Kate. Il monarca ha sorriso e ...ilgazzettino

Re Carlo riappare in pubblico a Pasqua: Kate e William assenti - Prima apparizione pubblica del Re Carlo dopo la diagnosi di cancro: la Messa Pasquale in assenza dei principi William e Kate ...gossipetv

Re Carlo e Camilla a Windsor per la messa di Pasqua, è la prima uscita in pubblico dopo l'annuncio del cancro. Assenti Kate e William - Re Carlo starebbe meglio e sarebbe pronto a ritornare alla sua vita pubblica. Di questo sono convinti gli esperti reali, che dopo aver visto il monarca a Windsor per la messa di Pasqua ...quotidianodipuglia