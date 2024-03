Re Carlo con Camilla alla messa di Pasqua a Windsor | è la principale apparizione pubblica dall’annuncio del cancro Assenti William e Kate

(Di domenica 31 marzo 2024) Il reIII ha partecipato oggitradizionale cerimonia religiosa dinella Cappella di San Giorgio a. Con lui anche la moglie, la regina. Per il re si tratta dellada quando ha annunciato due mesi fa di avere unIII si è presentato in chiesa vestito con un soprabito scuro: il sovrano, 75 anni, è apparso sorridente, salutando e scherzando, mentre scendeva dall’auto insiememoglie.invece il principe e la principessa di Galles,. Né la coppia né i loro figli, George, Charlotte e Louis, dopo l’annuncio della principessa di avere un tumore e di aver ...

Le parole di Giancarlo Antognoni , ex calciatore della Fiorentina , sulla sua avventura in viola. I dettagli Bandiera della Fiorentina , nazionale azzurro e campione del mondo del 1982, Giancarlo ... (calcionews24)

Oggi, domenica 31 marzo 2024 , alle 17:20 su Raiuno, va in onda la venticinquestima puntata della quinta edizione Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone ... (ascoltitv)

«Io sono il trattino tra Emilia e Romagna. Sono nato a Parma, quindi sono nato emiliano, ho vissuto lì fino ai dieci anni, poi sono andato a Faenza che invece è in Romagna, dove sono rimasto dal ... (gamberorosso)

Auto cappottata in via Lanza di Scalea, due giovani gravissimi in ospedale - Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dall'abitacolo i due feriti, un giovane di 32 anni e una giovane di 28 anni ...blogsicilia

L'oracolo di Napoli. Da Geolier a TikTok alle tasse: il giudice Gratteri ha una verità su tutto - Il ministro della giustizia Carlo Nordio vuole i test psicoattitudinali per magistrati ... vivendo sotto scorta da trentacinque e avendo raggiunto l’età di sessantacinque. Perciò lo si ascolta con ...huffingtonpost

