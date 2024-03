Rbr in campo col dubbio Marks | Vietato sottovalutare la Novipiù

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) di Loriano Zannoni Nella corsa infinita ai playoff del girone rosso, Riviera Banca anche a Pasqua ha una gara da non sbagliare. Vincere, al momento, è il mantra assoluto di Rbr, che nonostante le 10 vittorie nelle ultime 12 partite e un lusinghiero sesto posto alla vigilia di questa settima giornata, non può sbagliare. Oggi, con laMonferrato, la volontà di continuare nel percorso virtuoso degli ultimi mesi assume un’importanza ancora maggiore. Per la classifica dei piemontesi, in piena lotta per non retrocedere e guadagnarsi almeno i playout, e per attaccare il mese di aprile da posizione favorevole in classifica. "Ma occhio che laha qualità precise – avvisa Sandro Dell’agnello –. È vero, sono un po’ corti rispetto ad altre squadre, ma la rotazione principale presenta sei giocatori di ottimo valore. Hanno tre esterni attorno ai due ...