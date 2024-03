Ramy Youssef | il monologo al SNL | “Cessate il fuoco a Gaza e date agli USA una presidente trans”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 31 marzo 2024), conduttore settimanale di Saturday Night Live, ha affrontato, nel suodi inizio puntata, il 30 marzo 2024, due fra i temi più caldi del momento, ovvero la guerra israelo – palestinese e la campagna elettorale per le presidenziali americane; se da un lato l’attore di origine egiziana ha chiuso il suocon un sentito appello alile alla liberazione degli ostaggi, dall’altro non ha mancato di lanciare alcune gustose frecciatine ai due candidati presidenti. Le politiche xenofobe di Donald Trump stanno trasformando gli Stati Uniti d’America in un gigantesco Sud (‘con tutti quei cappellini, ero al Nord, ma mi sembrava di stare al Sud‘), ma Joe Biden, con i suoi ben noti problemi di attenzione e memoria, non offre una migliore alternativa, e ...